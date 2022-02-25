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PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kemal Karadağ   | 25.02.2022
PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 1992'de terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 17'ye yükseldi.

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