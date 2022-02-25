Dolar
13.83
Euro
15.59
Altın
1,887.37
ETH/USDT
2,710.70
BTC/USDT
39,343.00
BIST 100
1,956.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler
logo
Gündem

Devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını 'fazla' diye iade etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kar yağışında evinin çatısı zarar gören Şeyh Şamil Özbal, AFAD tarafından ödenen zarar tazmin parasının yarısını fazla olduğu gerekçesiyle iade etti.

Zekeriye Şimşek   | 25.02.2022
Devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını 'fazla' diye iade etti

Gaziantep

Kent genelinde 18 Ocak Salı günü etkili olan kar yağışından mülkleri olumsuz etkilenen vatandaşların zararları karşılanıyor.

İslahiye Kaymakamlığınca başlatılan çalışma kapsamında ev, iş yeri ve ahırları zarar gören vatandaşların zararları tespit edildi.

İlçede cep telefonu tamirciliği işi yapan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Şeyh Şamil Özbal'a da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oturdukları evin çatısı hasar gördüğü için AFAD tarafından 8 bin lira zarar tazmini ödemesi yapıldı. Ödemenin hasardan fazla olduğunu belirten Özbal, kaymakamlığa sunduğu dilekçeyle paranın yarısını iade etti.

"Lazım olan kısmını aldık"

Özbal, gazetecilere, kar nedeniyle evinin çatısında hasar oluştuğunu, olaydan sonra da ekiplerin gelerek tutanakla hasarı kayıt altına aldığını hatırlattı.

Daha sonra kendisine 8 bin liralık ödeme yapıldığını anlatan Özbal, "Evdeki hasarı yaptırdım ama 4 bin lira masraf oldu. O yüzden kaymakamlığa dilekçe verdik ve paranın yarısını iade ettik. Devletimiz sağ olsun. Lazım olan kısmını aldık, geri kalan kısmını iadesini yaptık." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından dilekçeyi, "Bu milletin külüne üflesen altından iman çıkar. İslahiye'de kardan zarar gören hemşehrimiz, AFAD'ın verdiği paranın yarısını iade etti." notuyla paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti

Benzer haberler

Devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını 'fazla' diye iade etti

Devletin verdiği çatı tazmin parasının yarısını 'fazla' diye iade etti

Evlerin kara gömüldüğü Ağrı'daki köylerde yaşam zorlu geçiyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Sakarya'da çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor

Sakarya'da çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor
Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı

Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı
Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı

Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı