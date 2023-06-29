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Pilotlar, tanker uçaklarıyla havadan yakıt ikmalini anlattı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) hazırlanan videoda askeri pilotlar, dünyanın en tehlikeli görevleri listesinde bulunan tanker uçaklarıyla havadan yakıt ikmalinin nasıl yapıldığını anlattı.

Orhan Onur Gemici  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Pilotlar, tanker uçaklarıyla havadan yakıt ikmalini anlattı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, tanker uçakların hazırlandığı ve havada savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptığı anlar yer aldı.


Konuya ilişkin bilgi veren bir pilot, "Dakikada bir ton yakıtı, saatte 850 ila 1000 kilometre hızla birbirimize kenetlenerek vermek üzerine kurulu bir stratejiyle savaş uçaklarının hiç inmeden 4, 5, 6 saat görev etkinliğini artırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Başka bir pilot ise tehlikeli görevlerini, "4 metre uzakta bizimle temas eden bir uçakla kontak halinde yakıt ikmali yapmaktayız. Azami dikkat isteyen bu işi emniyetle yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız." sözleriyle anlattı.

Kadın pilot da "Dünyada en tehlikeli görevler listesinde bulunan bu görevi yapmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Bunu bir Türk kadını olarak yapmaktan daha büyük bir gurur duyuyorum. Bana bu imkanı sunan devletimize minnettarım." diye konuştu.

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