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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 11.05.2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 76'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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