Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 76'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.
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Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2022
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi.#MSB pic.twitter.com/OiT5Wks6im