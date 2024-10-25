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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 25.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgesinde rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kander Babür'e ilk müdahalenin revirde yapıldığı, sonrasında ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Babür'e Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Babür için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Tankçı Sözleşmeli Er Kander Babür’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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