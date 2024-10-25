Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve çalışmalarının tespit ile deşifre edilmesi için yapılan araştırmalarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.
Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı https://t.co/WWHpUOCpHj pic.twitter.com/dEFsEjR7cB— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 25, 2024
Operasyonda, 3 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Terör örgütünün propagandasını da yaptığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.