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Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Miraç Kaya  | 25.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Balıkesir

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve çalışmalarının tespit ile deşifre edilmesi için yapılan araştırmalarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 3 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Terör örgütünün propagandasını da yaptığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
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