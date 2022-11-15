Dolar
18.61
Euro
19.40
Altın
1,776.80
ETH/USDT
1,265.40
BTC/USDT
16,883.00
BIST 100
4,629.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Pamukkale'de balon turizmi giderek gelişiyor

Travertenleri, kaplıcaları ve antik kentiyle ünlü Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de, sıcak hava balonları da turizmin önemli bir parçası oldu.

Sebahatdin Zeyrek   | 15.11.2022
Pamukkale'de balon turizmi giderek gelişiyor Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek - AA

Denizli

Pamukkale'de 2012 yılında yapılan deneme uçuşlarının ardından ilk ticari sıcak hava balonu, 2013'te Türk Hava Kurumu (THK) tarafından uçuruldu. Turların rağbet görmesiyle şirket sayısı 19'a, balon sayısı 40'a çıktı.

Bölgede sıcak hava balonları, fırtınalı günler dışında hemen her gün sabah erken saatte yolcularıyla yükseliyor. Günde 500 ila 750 ziyaretçi, sıcak hava balonu turlarıyla Pamukkale'de güneşin doğuşuna tanıklık ediyor.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, AA muhabirine, Türkiye'de sıcak hava balonculuğunun gelişmesinde THK'nin öncü rolü bulunduğunu vurguladı.

Kapadokya'da 1997 yılında yapılan 1. Dünya Hava Oyunları'nın bölge turizmi ve sektör için adeta dönüm noktası olduğunu ifade eden Kaya, sıcak hava balonculuğunun turizmin gelişmesine ve doğal güzelliklerin tanınmasına büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Kapadokya'nın ardından Pamukkale'de de sıcak hava balonculuğunun gerçekleştirilmesi konusunda araştırma yapıldığını belirten Kaya, burada da deneme uçuşlarının ardından 2013'te ticari uçuşların başladığını söyledi.

Pamukkale'yi kuş bakışı görmenin ayrı bir güzelliği olduğunu dile getiren Kaya, yabancı turistlerin sıcak hava balonlarına büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Kaya, "Tüm Türk vatandaşlarının da mümkün olduğunca bu bölgede de havacılık faaliyetlerine katılmalarını, sıcak hava balonlarını denemelerini isterim." ifadelerini kullandı.

THK, Pamukkale'de 2 balonla hizmet veriyor

THK'nin Pamukkale'de 38 kişilik 2 balonla hizmet vermeyi sürdürdüğünü ve son dönemde tüm ekipmanları yenilediklerini belirten Kaya, "Biz daha güvenli ve uygun bir şekilde balonculuğun Türkiye'de gelişmesine katkı vermeye devam ediyoruz." dedi. 

Sıcak hava balonculuğunun gelişmesi için Kapadokya'da balon okulunu 9 yıl aranın ardından faaliyete geçirdiklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Balon okulumuzdan 11 mezunumuzu verdik, halihazırda da 16 gencimiz burada eğitim görmektedir. Bu gençler mezun olduktan sonra balonlarda pilot olarak hemen başlamıyor, ikinci kaptan olarak tecrübe ediniyor, uzun bir süre uçuşlarını yaptıktan sonra da ticari kaptan olarak bu balonlarda görev alıyor. Buna da güvenli bir şekilde katkı verdiğimiz için mutluyuz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştaydan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına İlişkin Yönerge hakkında karar
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş, Bulgaristan'da mahkemede kalp krizi geçirdi
Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim
MSB: İstiklal Caddesi'nde saldırı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

Pamukkale'de balon turizmi giderek gelişiyor

Pamukkale'de balon turizmi giderek gelişiyor

Rize'de çay eksperliği yapan kadın Denizli'de taksi şoförü oldu

Pamukkale "traverten temalı jeopark" olma yolunda

Togg'un dış renklerinden birine "Pamukkale" ismi verilmesi Denizli'de memnuniyetle karşılandı

Togg'un dış renklerinden birine "Pamukkale" ismi verilmesi Denizli'de memnuniyetle karşılandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet