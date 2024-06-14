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Başkentte karne alan çocuklar Gazzeli akranları için havaya balonlar bıraktı

Ankara'da bazı okulların öğrencileri, eğitim öğretim yılının son gününde Gazze'deki akranlarının durumuna dikkati çekmek için Filistin bayrağının renklerindeki balonları havalandırdı.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Başkentte karne alan çocuklar Gazzeli akranları için havaya balonlar bıraktı

Ankara

Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu'ndaki özel gereksinimli çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekmek için Filistin bayrağı renkleri taşıyan balonları havaya bıraktı.

Etkinliği izleyen AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karne gününün çocuklar için ayrı bir heyecan ve anlam ifade ettiğini söyledi.

Çocukların çok anlamlı bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Aydemir, yaşanan zulüm nedeniyle Gazze'deki çocukların eğitim hakkından da mahrum kaldığını belirtti.

Aydemir, şunları kaydetti:

"Çocuklar burada 'Karnelerimiz Gazze'deki kardeşlerimize armağan olsun.' diyerek bir balon etkinliği yaptı. Bu, herbirimizin farkındalığı için çok kıymetli. Onlar büyüdükleri zaman daha da çok çalışacaklar, daha da azimli olacaklar ve inşallah öyle yerlere gelecekler ki, yarın Gazze'deki o acının dinmesine buradaki kardeşlerimiz vesile olacak. Dünyayı çocuklar kurtaracak."

Okul Müdürü Arif Muzaffer Kul ise Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Buna dikkati çekmek için karnelerimizin bağlandığı 200 balonu, Gazzeli çocuklarımız için gökyüzüne bırakmış olduk." dedi.

Türkiye ve Filistin bayrakları açtılar

Çankaya Timur Ortaokulu'nda da öğrenciler, Gazzeli akranlarını unutmadı.

Eğitim öğretim yılının son gününde Türkiye ve Filistin bayrakları açan öğrenciler, daha sonra Filistin bayrağını temsil eden kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah balonları havaya bıraktı.

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