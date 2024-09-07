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Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

Hilmi Tunahan Karakaya  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Erzurum

Erzurum'da aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kardan dolayı yurdun önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in de bulunduğu dağın yüksek kesimleri kısmen beyaza büründü.

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