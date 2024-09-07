Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı.
Erzurum
Erzurum'da aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kardan dolayı yurdun önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in de bulunduğu dağın yüksek kesimleri kısmen beyaza büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.