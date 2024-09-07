Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,269.00
BTC/USDT
54,119.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır." denildi.

Tuğba Altun  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki göstererek, "Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye dair iftira ve yalan dolu bir paylaşım yaptığı vurgulanarak, şunlar belirtildi:

"Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır."

Bakanlığın paylaşımında, Türkiye'nin gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edeceği de vurgulandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Emniyeti'nden eğitim öğretim yılı için yeni güvenlik tedbirleri
İstanbul'da Filistinliler için dua edildi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tokat'ta üzüm hasadı yaptı
Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Benzer haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırılarında 3 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırılarında 3 kişi öldü

BM Raportörü Fakhri, İsrail'i, Filistinlilere karşı "aç bırakma kampanyası" yürütmekle suçladı

Cenevre'de, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından öldürülen sivil aktivist Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından öldürülen sivil aktivist Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet