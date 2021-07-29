Euro
10.07
Dolar
8.46
BIST 100
1,391.64
Altın
1,828.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Koronavirüs

Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, oyuncu Şerif Sezer'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 29.07.2021
Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan, Sezer'in, vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Sezer, kamu spotunda, "Geriye dönüp baktığımda, geçmez sandığım bütün acıların geçip gittiğini görüyorum. Bu da geçecek. Gene hayata dört elle sarılacağız umutla, aşı sayesinde. Lütfen aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek veriyor.

Bakan Koca hayatını kaybeden başhekim için başsağlığı diledi

Öte yandan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vefat eden Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Kalyoncu için başsağlığı diledi.

Bakan Koca, "Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Paris'ten İngiltere'ye Kovid-19 karantina zorunluluğuna 'ayrımcı önlem' tepkisi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü

İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü
Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi

Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi