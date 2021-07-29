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Manisa Valiliği: Yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair bilgi söz konusu değil

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde yakalanan PYD/PKK'lı iki teröristin, mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgunun söz konusu olmadığını açıkladı.

Etem Geylan, Ahmet Bayram   | 29.07.2021
Manisa Valiliği: Yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair bilgi söz konusu değil

İzmir

Valilikten yapılan açıklamada, şüphelilerin istihbarat çalışmaları sonucu yakalandığı belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak "orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı" haberleri yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Terör operasyonu neticesinde gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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Manisa Valiliği: Yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair bilgi söz konusu değil