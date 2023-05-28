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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkla selamlaşıyor
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Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler

Düzce'de dünyaevine girecek çift, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.

Ömer Ürer, İsa Keleş  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla merkeze bağlı Karaca Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'na gelen Özge (23) ve İsmail (24) Çoban çifti, kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı.

Özge Çoban, gazetecilere, "Düğünümüz seçim gününe denk geldi. Böyle nasipmiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bugüne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. İleride çocuklarımıza anlatacağımız anımız oldu." dedi.

İsmail Çoban da düğünlerinin seçim gününe denk gelmemesi için uğraştıklarını ancak ikinci tura kalınca da ertelemediklerini anlatarak, "Nasip böyleymiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. " diye konuştu.


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