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Osmanlı sultanlarının has bahçesinde sonbaharın son demleri yaşanıyor

Edirne'de, Osmanlı sultanlarının has bahçesi olarak bilinen Tavuk Ormanı sonbahar renklerine büründü.

Gökhan Zobar   | 29.11.2021
Osmanlı sultanlarının has bahçesinde sonbaharın son demleri yaşanıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Tunca Nehri kenarında 2. Murat'ın emriyle 1450 yılında yapımına başlanan, Fatih Sultan Mehmet'in de yaşadığı Edirne Sarayı'nın has bahçesi Sarayiçi adasındaki orman güz mevsiminde görsel şölen oluşturdu.

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarının hakim olduğu ormanda adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Ormanda farklı ağaçların yanı sıra pek çok endemik bitki de yer alıyor.

Vatandaşlar, sonbaharın son günlerinde mevsimin en güzel renklerinin hakim olduğu ormanda yürüyüş yapıp görsel güzelliğin tadını çıkartıyor.

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Osmanlı sultanlarının has bahçesinde sonbaharın son demleri yaşanıyor