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Yaşam

Amanoslar'daki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Amanos Dağları'nın 1200 rakımındaki Dumanlı Yaylası, sonbahar renklerine büründü.

Muzaffer Çağlıyaner   | 30.10.2022
Amanoslar'daki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner / AA

Osmaniye

Osmaniye'nin Düziçi ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki yayla, doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla sonbaharda da vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu.

Çoğunluğunu gürgen ağaçlarının oluşturduğu yayladaki bitki örtüsü, yeşil, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarını aldı.

Amatör fotoğrafçıların da sıkça ziyaret ettiği yayladaki sonbahar güzellikleri, dronla havadan görüntülendi.

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