Amanoslar'daki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi
Amanos Dağları'nın 1200 rakımındaki Dumanlı Yaylası, sonbahar renklerine büründü.
Osmaniye
Osmaniye'nin Düziçi ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki yayla, doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla sonbaharda da vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu.
Çoğunluğunu gürgen ağaçlarının oluşturduğu yayladaki bitki örtüsü, yeşil, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarını aldı.
Amatör fotoğrafçıların da sıkça ziyaret ettiği yayladaki sonbahar güzellikleri, dronla havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.