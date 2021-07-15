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Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3’ü Suriye uyruklu 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İbrahim Erikan,Ozan Efeoğlu,Ümit Kahrıman   | 15.07.2021
Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli serbest bırakıldı Fotoğraf: Ümit Kahrıman/AA

Osmaniye

Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez ilçede, Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

"Evlere gelecekti orası da kontrol altına alındı"

Vali Erdinç Yılmaz, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, serası olan bir vatandaşın spiral makinasıyla çalışırken kıvılcım yayması sonucu yangının çıktığını ifade etti.

Yangınla ilgili gözaltılar olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tabii ki çok üzgünüz yangın nedeniyle, yanan ormanımız nedeniyle. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Evlere gelecekti, orası da kontrol altına alındı hamdolsun. Şu anda da söndürme çalışmaları devam ediyor. İnşallah çok uzun sürmeyecek, tamamen kontrol altına alınacak. Bir evimizin çatısı alev aldı ama çok hızlı bir şekilde müdahale edildi."

Yangınla ilgili 4 zanlı yakalandı

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA muhabirine, kentteki orman yangınıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Okumuş, ekiplerin çalışması sonucunda gözaltılar olduğunu belirterek, "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı." dedi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

4 şüpheli serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3’ü Suriye uyruklu 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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