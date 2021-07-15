Euro
10.12
Dolar
8.57
BIST 100
1,367.25
Altın
1,821.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

MİT'in Gara'da PKK/KCK'nın 'özel güç' adlı yapısına yönelik operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 15.07.2021
MİT'in Gara'da PKK/KCK'nın 'özel güç' adlı yapısına yönelik operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçtiği Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi
Dünya genelinde 3 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgını endişe verici boyutlara ulaştı
Japonya Kovid-19'a karşı Moderna aşısını 12 yaş ve üstüne uygulamaya hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu

Benzer haberler

MİT'in Gara'da PKK/KCK'nın 'özel güç' adlı yapısına yönelik operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Gara'da PKK/KCK'nın 'özel güç' adlı yapısına yönelik operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma: 137 gözaltı

Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da jandarma ekipleri ticareti yasak olan 21 hayvan ele geçirdi

İstanbul'da jandarma ekipleri ticareti yasak olan 21 hayvan ele geçirdi

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı gözaltına alındı

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı gözaltına alındı