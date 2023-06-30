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Osmaniye'de fırtına ve sağanak etkili oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Menderes Özat  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Osmaniye'de fırtına ve sağanak etkili oldu

Adana

İlçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile araçlar su altında kaldı, ağaçlar yollara devrildi.

Belediye ekipleri, fırtına ve sağanağın ardından ev ve iş yerlerinde yağmur suyu tahliyesi başlattı.

Ayrıca ekipler, devrilen ağaçları kaldırarak yolları yeniden trafiğe açtı.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, sağanak ve fırtınanın etkili olmasıyla ekiplerinin hemen sahaya çıktığını belirtti.

Afet yaşadıklarını kaydederek ilçe halkına geçmiş olsun dileğini ileten Tarhan, şunları söyledi:

"Bugün saat 17.20 sularında ilçemizde sağanak yağış afete dönüşmüştür. Aniden bastıran ve etkisini artıran sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrilmiş, yollar kapanmıştır. İlk andan itibaren ekiplerimiz sahaya çıkarak gerekli müdahaleleri yapmıştır. Yıkılan ağaçlar ve su baskını nedeniyle kapanan yollar ekiplerimizin müdahalesi ile açılmıştır. Kadirli Belediyesi olarak iş yerlerinde zarara uğrayan esnaf arkadaşlarımızın zararlarının karşılanması için de ekiplerimize gerekli talimatı verdim."

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