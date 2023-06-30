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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.

Ömer Ürer  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Ömer Ürer / AA

Düzce

Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova-Elmalık mevkisinde yolcu otobüsü ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan bazı yaralıları kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Kazada yaralanan 13 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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