Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.93
ETH/USDT
3,406.60
BTC/USDT
70,215.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Osmaniye ile Adana'nın doğusu için sağanak uyarısı

Osmaniye geneli ve Adana'nın doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Oğuzhan Sarı  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Osmaniye ile Adana'nın doğusu için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye geneli ve Adana doğusunda sağanak yağışların 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da voleybol maçının ardından baba ve kızını darbeden 7 fanatik yakalandı
YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Malatya ve Adana'da sağanak etkili oluyor
Osmaniye ile Adana'nın doğusu için sağanak uyarısı

Benzer haberler

Osmaniye ile Adana'nın doğusu için sağanak uyarısı

Osmaniye ile Adana'nın doğusu için sağanak uyarısı

Orta Ege için fırtına uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Bakan Özhaseki: 9 günlük tatil boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir

Bakan Özhaseki: 9 günlük tatil boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet