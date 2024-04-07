Malatya ve Adana'da sağanak etkili oluyor
Malatya ve Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Malatya
Kentte aralıklarla başlayan yağış öğleden sonra etkisini artırdı.
Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.
Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Adana
Kent merkezinde ve Kozan ilçesinde dolu nedeniyle trafikte aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Aniden başlayan doludan korunmaya çalışan vatandaşlar, iş yeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.
Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.