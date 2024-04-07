Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne
EDİRNE (AA) - Edirne'de aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.