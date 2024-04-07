Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.93
ETH/USDT
3,406.60
BTC/USDT
70,215.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi

Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti ve Nevşehir'in Ürgüp ilçelerinde seçimler yeniden yapılmayacak.

Şaduman Türkay, Ahmet Buğra Olaç  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti ve Nevşehir'in Ürgüp ilçelerinde seçimlerin yenilenmemesine karar verdi.

YSK, bugünkü toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi.

CHP'nin "Ürgüp'te seçimin yenilenme kararının kaldırılması" talebi, Kurul tarafından kabul edildi, seçimler yenilenmeyecek.

AK Parti'nin Siverek'te, DEM Parti'nin de Halfeti'de "seçimin yenilenmesi" kararına itirazları YSK tarafından kabul edilerek, seçimlerin yenilenmeyeceğine karar verildi.

İstanbul'un 3 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebine ret

Öte yandan başvuruları değerlendiren YSK, İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde CHP'nin "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti.

DEM Parti'nin Bitlis, CHP'nin de Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçimindeki "oyların yeniden sayılması" talebi, YSK tarafından kabul edilmedi.

AK Parti, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti.

YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş, Ünye'de ise oyların yeniden sayımının devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da voleybol maçının ardından baba ve kızını darbeden 7 fanatik yakalandı
YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Malatya ve Adana'da sağanak etkili oluyor
Osmaniye ile Adana'nın doğusu için sağanak uyarısı

Benzer haberler

YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi

YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi

3 ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verildi

YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan hakkındaki kararının gerekçesini açıkladı

YSK, 4 ilçedeki "oy pusulalarının yeniden sayımı" ve "seçimin yenilenmesi" taleplerini reddetti

YSK, 4 ilçedeki "oy pusulalarının yeniden sayımı" ve "seçimin yenilenmesi" taleplerini reddetti
YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili kararının gerekçesini bugün yazacak

YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili kararının gerekçesini bugün yazacak
Yerel seçimin "ilk"leri ve "en"leri

Yerel seçimin "ilk"leri ve "en"leri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet