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Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Karadeniz'in orta kesimlerinde fırtına beklendiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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