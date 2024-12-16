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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı

Sarp Özer  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın "Bağımsızlık Günü"nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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