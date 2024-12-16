Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Ülkesine dönmek için Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Taha, "Savaş bitti, Esed gitti, artık her şey güzel olacak." dedi.
Kilis
İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.
Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.
Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen 45 yaşındaki Muhammet Taha, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.
Taha, "Türkiye bize çok yardım etti. Türk halkından ve Başkan Erdoğan'dan Allah razı olsun. Savaş bitti, Esed gitti, artık her şey güzel olacak." dedi.
Ailesiyle 10 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılan 17 yaşındaki Ali Mustafa, "Türkiye'de çalıştık, okuduk. Şimdi durumlar iyi oldu, Suriye'ye gideceğiz inşallah." diye konuştu.
Türkiye'ye teşekkür eden Mustafa, "Allah razı olsun, Türkiye'nin ekmeğini yedik, teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Ülkesine ailesiyle dönen 14 yaşındaki Fatma Zehra Hüseyin, 3 yaşında Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Türkiye'de okula gittiğini ve Türkçe öğrendiğini dile getiren Hüseyin, "Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Savaş bitti, ülkemize döneceğiz. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.
Hatay
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.
İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.
Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.
Ülkelerine aileleriyle dönen çocuklardan bazılarının kedisiyle bazılarının oyuncağıyla 5 yaşındaki Giyaz ve 8 yaşındaki ağabeyi Muhammed Haribi'nin de ellerindeki Türk bayraklarıyla geçiş için sıra beklediği görüldü.
Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.
Kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyan jandarma ekipleri, çocuklarla da yakından ilgileniyor.
Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.
Gümrük muhafaza ekipleri de dedektör köpek "Öfke"nin yardımıyla sınır kapısındaki güvenlik tedbirlerine katkı sağlıyor.
Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.
Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.
Annesine 12 yıl sonra kavuşacak
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyenlerden Huzeyfe Hac Süleyman, AA muhabirine, 12 yıl Adana'da kaldığını ve artık Halep'e dönmek üzere yola koyulduklarını söyledi.
Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Süleyman, "Artık evimize dönüyoruz, burada Türkler çok iyiydi. Annem ve arkadaşlarım beni bekliyor, annemi 12 yıldır hiç görmüyordum, onu çok özledim. Ülkeme gidip çalışacağım, evimizi kuracağız." dedi.
Kucağında bebeğiyle geçiş sırası bekleyen Mustafa El Ceria, yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de olduğunu ve memleketi Hama'ya döneceğini, ailesini çok özlediğini belirtti.
Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da kaldığını kaydeden Necim Hafi, "Biz savaştan sonra 2 kişi olarak geldik, şimdi 5 kişilik ailemizle memleketimize gidiyoruz. Savaş bitti, çok mutluyuz. Türkiye'den de çok güzel ayrılıyoruz, memleketim Halep'te çalışıp yeniden bir hayat kuracağız." ifadelerini kullandı.
Ülkesini ilk kez görecek
Necim Hafi'nin 9 yaşındaki kızı Zeynep Hafi ise Türkiye'de doğduğunu ve ilk kez ülkesini görecek olmanın heyecanını yaşadığını anlattı.
Suriye'de dedesinin ve babaannesinin kendisini beklediğini belirten Hafi, "Onlara kavuşacağım. Okulumdan ayırılırken çok üzüldüm ancak inşallah ülkemde de okuluma devam edeceğim." dedi.
Verda Mustafa, 10 yıl önce sığındıkları Türkiye'den İdlib'e dönmek üzere yola çıktıklarını dile getirerek, "Eşim ve akrabalarım memlekette beni bekliyor, artık vatanımızda yaşayacağız." diye konuştu.
Muhammed El Zelem de 12 yıldır Türkiye'de olduğunu, Halep'e döneceğini belirterek, "Şimdi inşallah ülkeme dönüyorum. Türk milletine çok teşekkür ediyorum, evimiz yok ama yeniden inşa edeceğiz. Şimdi tek gidiyorum ancak okullar kapanınca eşim ve çocuklarım da gelecek." ifadelerini kullandı.
Suriyeli Rezak ailesini ülkelerine dönerken Adıyaman'daki komşuları uğurladı
Ülkesindeki iç savaş sonrası geldiği Adıyaman'da 11 yıldır yaşayan Munif Hacı Rezak ve ailesini Suriye'ye komşuları uğurladı.
Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.
Adıyaman'a 11 yıl önce gelen Rezak ailesi, Mara Mahallesi'ndeki evlerindeki eşyalarını toplayarak ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.
Türk ve Suriyeli komşular, aileye eşyaların taşımasında yardımcı olurken vedalaşmada duygusal anlar yaşandı.
Munif Hacı Rezak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Esed'in zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındığını anlatan Rezak, "Şimdi Esed gitti, ben 11 yıldır Türkiye'deyim. Annem, babam, kardeşlerim orada kaldı, onları çok özledim. Hemen eşyalarımı topladım. Eşim ve 4 çocuğumla yeniden ülkeme gideceğim. Esed'in işkencelerini dünya gördü, Esed insanlara zulüm yapıyor ben de ondan dolayı kaçtım geldim." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu belirten Rezak, şunları kaydetti:
"Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Eşim bilgisayar mühendisi, ben de otomotiv mühendisiyim. Yeniden orada kendi işimi kuracağım. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun Türkiye'ye minnettarım."
Vedalaşmada gözyaşlarını tutamadı
Türk komşularıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamayan Rezak, komşularının kendilerini deprem döneminde de savaş zamanında da yalnız bırakmadığını söyledi.
Suriyeli aileyi uğurlayan mahalle sakinlerinden Abuzer Turhan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Rezak ailesi savaşın ilk yıllarında Adıyaman'a geldi. 11 yılda aramızda kardeşlik hukuku oluştu. İlk günden beri kendisine destek olduk. Ben de vedalaşmaya geldim. Ensar-muhacir kardeşliği içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ülkesine gitmesinden yana seviniyorum ama böyle bir kardeşimi kaybettiğim için de üzülüyorum."
Aile, daha sonra Suriye'ye gitmek üzere Yayladağı Sınır Kapısı'na uğurlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.