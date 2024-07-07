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Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu

Ordu'nun İkizce ilçesinde bazı bölgelerde heyelana yol açan şiddetli yağış hasara neden oldu.

Hayati Akçay  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu Fotoğraf: Ogün Azaklı/AA

Ordu

Kentte aralıklarla süren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış İkizce ilçesinde hasara yol açtı.

Yağış nedeniyle ilçenin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu.

Heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı, yoldaki bazı araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlara ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

İlçenin içerisinden geçen deredeki su seviyesinin yükseldiğini vurgulayan Kaygı, taşmaması için önlem aldıklarını ifade etti.

Başkan Kaygı, tüm ekiplerin sahada olduğunu, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

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