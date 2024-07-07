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Ordu'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sele kapılan kadın hayatını kaybetti.

Hayati Akçay  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Ordu'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Ordu

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.

Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sele kapıldı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Karakoç'un cesedi suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

Öte yandan Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bugün İkizce ilçesine metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesine 78,43, Ünye ilçesine ise 89,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine, 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapıldığı aktarıldı.

Çaybaşı ilçesinde Hatice Kocakoç'un evinin önünden geçen menfeze düşerek sele kapıldığı ihbarının gelmesi üzerine ekiplerin yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD, itfaiye, jandarma, belediye ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca Ünye-İkizce karayolu heyelan nedeniyle kapanmış olup, yol açma çalışmaları Karayolları tarafından yürütülmektedir. Ulaşım tali yollardan sağlanmaktadır. Rusumat çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam etmektedir. Yollarda, altyapı ve üstyapılarda hasarlar oluşmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlar, yağışların ve sel sularının yol açtığı hasarları giderme çalışmalarını sürdürmektedir."

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