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Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mehmet Tosun  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te merkez üssü Datça olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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