Dolar
18.97
Euro
20.32
Altın
1,898.45
ETH/USDT
1,740.80
BTC/USDT
25,973.00
BIST 100
5,325.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının başlattığı "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti" ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Elimin Emeği Gözümün Nuru" kampanyaları kapsamında 2 yardım tırı yola çıktı.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, teşkilatlarının, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde seferber olduğunu söyledi.

Depremzedeleri, çadır kent ve konteyner kentlerinde ziyaret ettiklerini, onları yalnız bırakmadıklarını anlatan İlhan, şunları kaydetti:

"Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından başlatılan ve 70 ilimizin de katılımıyla desteklenen 'Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti' kampanyası ve aynı tarihlerde İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından kadınlarımızın kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ve Kardeşlik Mektupları ile bağlarımızı kuvvetlendirmek amacıyla başlatılan 'Elimin Emeği Gözümün Nuru' kampanyası için toplandık.

Kampanyalar kapsamında, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak, ilçe ve mahalle teşkilat mensuplarımızın da destekleriyle hazırladığımız 7 bin adet Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti kolisi, 7 bin adet Elimin Emeği Gözümün Nuru kolisi ve 75 adet oyuncak kolisini deprem bölgesine gönderiyoruz. İstanbul İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak 7 bin çadırı ziyaret edip kolilerimizi kardeşlerimize ulaştıracak ve kardeşlik hukukumuzu kuvvetlendireceğiz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız."

Açıklamanın ardından "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti" ve "Elimin Emeği Gözümün Nuru" setlerinin yer aldığı 2 yardım tırı, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere törenle uğurlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tören hazırlıkları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor
Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın yıkımı sürüyor
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16. yardım uçağı

Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16. yardım uçağı

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım

TMO depremzede çiftçilerden 142 bin ton ürün aldı

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
UMKE gönüllülerinin yüreği deprem bölgesinde kaldı

UMKE gönüllülerinin yüreği deprem bölgesinde kaldı
Antakya'da ilk depremlerde geriye kayan apartman Hatay merkezli sarsıntıda yıkılmış

Antakya'da ilk depremlerde geriye kayan apartman Hatay merkezli sarsıntıda yıkılmış
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet