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Ordu'nun İkizce ilçesinde sağanak bazı yollarda hasara yol açtı

Ordu'nun İkizce ilçesinde etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu.

Ogün Azaklı, Eyüp Elevli  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Ordu'nun İkizce ilçesinde sağanak bazı yollarda hasara yol açtı

Ordu

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak sonucu Yoğunoluk, Kaynartaş, Kiraztepe, Şenbolluk ve Başönü mahallelerinde yollar hasar gördü.

Bazı noktalarda heyelanların meydana geldiği ilçede, fındık bahçelerinde de zarar oluştu.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine, aşırı yağışlarla birlikte heyelanlar olduğunu belirterek, kapanan yolların hepsini açtıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Kaygı, "Şu anda bir sorunumuz yok. Kapalı yolumuz kalmadı." dedi.


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