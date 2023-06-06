Dolar
21.50
Euro
22.97
Altın
1,964.15
ETH/USDT
1,806.70
BTC/USDT
25,554.00
BIST 100
5,365.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(FOTOĞRAF) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı Samsun’daki sağanak sonrası Terme ilçesindeki Ahmetbey Mahallesi’nde bazı yollarda su taşkını oluştu
logo
Gündem

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli yağış su baskınları ve heyelanlara neden oldu.

Sait Kuzu  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu Fotoğraf: Sait Kuzu - AA

Samsun

İlçede gece saatlerinde başlayan yağış sonrası, bazı noktalarda heyelanlar yaşandı, dereler taştı, ilçe merkezinde su baskınları oldu.

Heyelanlar nedeniyle Kırgıl, Çağlayan ve Karaman mahallelerinin yolları kapandı. İlçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisi yükseldi.

Salıpazarı Çarşamba kara yolunun Kaşbaşı mevkisinde ve Şehit Orhan Erdoğan Caddesi'nde yolların suyla dolması nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

​​​​​​​Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, gece saatlerinden beri ekiplerle sahada olduklarını söyledi.

Akgül, "Dün geceden itibaren etkili olan yağış an itibariyle devam etmektedir. Tüm ekiplerimizle dün geceden beri sahadayız. Tek tesellimiz şu ana kadar bir can kaybımızın olmaması, olumsuz bir ihbar almadık. Ekiplerimiz tüm ihbarları değerlendiriyor ve anında müdahale ediyoruz. Tabii ki şu an heyelandan dolayı kapalı yerlerimiz var. Ama araçlarımızın hepsi sahada, açmak için uğraşıyor. İnşallah bir can kaybı vermeden bu felaketi atlatırız." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bozkurt'ta heyelan nedeniyle 11 köyün bağlantı yolu çöktü
Tokat'ta sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi Twitter hesabı açtı
Sinop'un Boyabat ilçesinde su taşkını çeltik tarlalarına zarar verdi
Balıkesir'de bisikletli çocuk çarptığı otomobil römorkunun içine düştü

Benzer haberler

Sinop'un Boyabat ilçesinde su taşkını çeltik tarlalarına zarar verdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde su taşkını çeltik tarlalarına zarar verdi

Ordu'nun İkizce ilçesinde sağanak bazı yollarda hasara yol açtı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Amasya'da sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Amasya'da sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İklim değişikliği Karadeniz Bölgesi'ni sel ve heyelanlar konusunda tehdit ediyor

İklim değişikliği Karadeniz Bölgesi'ni sel ve heyelanlar konusunda tehdit ediyor
İnebolu'da selin ardından yaralar sarılıyor

İnebolu'da selin ardından yaralar sarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet