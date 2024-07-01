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Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Hayati Akçay  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Nursel Kızıl/AA

Ordu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak olumsuzluklara yol açtı.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birinkileri oluştu.

Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınlarına sebep olan sağanak sonucu, bir okulun bahçesi de suyla doldu.

Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede metrekareye 41,2 kilogram yağış düştüğünü belirterek, ekiplerin sahada çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti.

Tehlikeli hava şartları geçene kadar sahada olacaklarını vurgulayan Kibar, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan yağış, Altınordu ilçesinde de etkili oluyor.

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