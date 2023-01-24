Ördükleri çorapları Hakkari'deki Mehmetçiğe gönderdiler
Farklı illerden kadınlar, ördükleri çorapları Hakkari'de görevli Mehmetçiğe gönderdi.
Hakkari
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik'ten 74 yaşındaki Emirzade Yalamacılar, Bursa'dan 86 yaşındaki Döndü Aslan ve İstanbul'dan 86 yaşındaki Şehri Kaşıkçı'nın gönderdiği çoraplar görevlilerce teslim alındı.
El emeği göz nuru çoraplar, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve askerlere dağıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.