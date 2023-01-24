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Ördükleri çorapları Hakkari'deki Mehmetçiğe gönderdiler

Farklı illerden kadınlar, ördükleri çorapları Hakkari'de görevli Mehmetçiğe gönderdi.

Sayim Harmancı   | 24.01.2023
Ördükleri çorapları Hakkari'deki Mehmetçiğe gönderdiler

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik'ten 74 yaşındaki Emirzade Yalamacılar, Bursa'dan 86 yaşındaki Döndü Aslan ve İstanbul'dan 86 yaşındaki Şehri Kaşıkçı'nın gönderdiği çoraplar görevlilerce teslim alındı.

El emeği göz nuru çoraplar, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve askerlere dağıtıldı.

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