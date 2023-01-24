İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına meydanlarda ve camilerde toplanan vatandaşların tepkisi sürüyor.
Ankara
Başkentte, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) mensupları, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.
Melike Hatun Camisi önünde toplanan grup, Hacı Bayram-ı Veli Camisine yürüdü.
Burada açıklama yapan AGD Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği ve buna izin verenleri" kınadı.
İslam'ın Allah katında tek din olduğunu belirten Şanver, "Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle cahiliye zihniyetiyle umarsız tutumlarıyla İslamı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır." dedi.
Müslümanları yapılan saldırıya karşı "izzetli" ve "vakur" duruşa davet eden Şanver, "Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.
Konya
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Konya'da tepki gösterildi.
Akşam namazı sonrası Şerafettin Cami önünde toplanan kalabalık, "Avrupa değil, İslam birliği", "Allah'ın zikri üstündür", "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı dövizlerle bir süre tekbir getirdi, slogan attı.
Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, İslam'ın tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap ettiğini vurguladı.
İslam düşmanlığı yapan şer odaklarının insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını dile getiren Kılıç, "Kur'an, insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur'an, düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur'an, uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur'an, uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir." dedi.
Kırıkkale
Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir getirildi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Murathan Önder, Müslümanların İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçilerine geçit vermeyeceğini belirterek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacağını söyledi.
Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa batının üç maymunu oynadığına dikkati çeken Önder, şöyle konuştu:
"Müslümanlar olarak nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kur'an-ı Kerim'e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz. Kur'an-ı yakma girişiminde bulunan hadsize, İsveç Hükümetine ve onlara çanak tutan tüm batılı emperyalistlere sesleniyoruz, bu çabanız boşunadır. Hz. Adem'den bu yana Allah'a ve dinine düşmanlık yapanlara bu dünyada rüsvaylık düştü, ahirette de azap onları kuşatacaktır. Siz de bu kötü sonuçtan kurtulamayacak ve kaçamayacaksınız."
Grup açıklamanın ardından dağıldı.
Öte yandan, Anadolu Gençlik Derneği Kırıkkale Şubesi üyeleri de Nur Camisi'nde akşam namazı çıkışa yaptıkları basın açıklamasıyla Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.
Kırşehir
Eski Sanayi Camisi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ellerinde pankartlarla Cacabey Meydanı'na protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.
Grup adına basın açıklaması yapan AGD Kırşehir İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslan, bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı affedemeyeceklerini belirterek, yapılan çirkin saldırının da unutulmayacağını ifade etti.
Tekbir getiren grup, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.
Trabzon
Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.
Akşam namazını Konak Cami'nde kılan grup, Uzunsokak'tan başlayarak, ellerinde AGD flamalar ve dövizlerle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından basın açıklamasını okuyan AGD Liseler Komisyonu Başkanı Muharrem Salih Topal, İslam düşmanlığı yapan şer odaklarının, insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını söyledi.
Kur'an-ı Kerim'in önemine vurgu yapan Topal, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve izin verenleri kınıyoruz. Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır." dedi.
Al-i İmran Suresi'nden örnek veren Topal, şunları kaydetti:
“Buradan haykırıyoruz, Allah'ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz."
Basın açıklamasına siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.
Kahramanmaraş
Akşam namazının ardından tarihi Ulu Cami önünde toplanan kalabalık, Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek ellerindeki dövizlerle tekbir getirdi, slogan attı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Cihan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği ve buna izin verenleri kınadıklarını söyledi.
Batı dünyasının İslam ve insanlığın huzurunu hedef aldığını belirten Cihan, şunları kaydetti:
"Buradan haykırıyoruz, Allah'ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Küffara karşı izzet ve vakur duruş Müslümanların vasfıdır. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı olarak tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını bu izzetli ve vakur duruşa davet ediyoruz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz."
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