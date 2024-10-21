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Ordu'da sağanak etkili oldu

Ordu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Hayati Akçay  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Ordu'da sağanak etkili oldu

Ordu

Kentte zaman zaman etkili olan sağanak sonucu Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağış, bazı mahalle yolları ile tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka Mahallesi'ndeki Yumrutaş Sokak'ta tek katlı evin istinat duvarı yıkıldı.

Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile AFAD yetkilileri bölgede inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrası heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı evin tahliyesine karar verildi.

Perşembe Belediye Başkanı Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin iki gündür yoğun yağış aldığını belirterek, "Evi tahliye edilen ailemizin tekrar güvenli bir şekilde evlerinde ikamet etmelerini sağlayacak çalışmaları en kısa zamanda gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.



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