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MSB, Indus Shield-2024 Tatbikatı'na 5 F-16 ve 64 personelle katılım sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılım sağlandığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
MSB, Indus Shield-2024 Tatbikatı'na 5 F-16 ve 64 personelle katılım sağlıyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8-26 Ekim'de Mushaf Hava Üssü/Sargodha'da Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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MSB, Indus Shield-2024 Tatbikatı'na 5 F-16 ve 64 personelle katılım sağlıyor
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