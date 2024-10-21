MSB, Indus Shield-2024 Tatbikatı'na 5 F-16 ve 64 personelle katılım sağlıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılım sağlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8-26 Ekim'de Mushaf Hava Üssü/Sargodha'da Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.