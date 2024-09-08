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Okullarda yarın şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için yarın tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Okullarda yarın şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

Ankara

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam saatlerinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerlerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül'de bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun."

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