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Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürülürken yolcuların yaşadıkları korku, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hikmet Faruk Başer  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı mevkisinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Bir süre sonra alevler aracın arka koltuklarının altından yükselmeye başladı.

Şoförü uyararak aracın durmasını sağlayan yolcular, metrobüsü hızlıca boşalttı.

Metrobüsteki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Yangın tamamen söndürüldü.

Araçtaki yangın ve yolcuların yaşadığı korku, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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