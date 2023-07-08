Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,860.40
BTC/USDT
30,227.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Zeytinburnu'nda bir teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mücahit Türetken, İrem Demir  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli, elektronik eşya bulunan depodaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Teknik servis hizmetlerinin de verildiği binanın depo ve alt katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, yangının çıktığı bölümün hafta sonu hizmet vermediği için boş olduğu öğrenildi.

Elektronik eşyanın satışa sunulduğu yan binada görev yapan firma yöneticileri de söndürme çalışmalarını takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
İstanbul'da sağanak aralıklarla etkili oluyor
AFAD'dan 11 il için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride arandığı tespit edildi

Benzer haberler

ABD'nin New York eyaletinde evde çıkan yangında 4 kişi öldü

ABD'nin New York eyaletinde evde çıkan yangında 4 kişi öldü

Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Sıcaklıkların arttığı Yunanistan'da yangınlar baş gösterdi

Sıcaklıkların arttığı Yunanistan'da yangınlar baş gösterdi
Denizli'de komandolar ormanlarda yangın devriyesinde

Denizli'de komandolar ormanlarda yangın devriyesinde
İtalya'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü

İtalya'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet