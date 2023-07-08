Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Zeytinburnu'nda bir teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personeli, elektronik eşya bulunan depodaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Teknik servis hizmetlerinin de verildiği binanın depo ve alt katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Öte yandan, yangının çıktığı bölümün hafta sonu hizmet vermediği için boş olduğu öğrenildi.
Elektronik eşyanın satışa sunulduğu yan binada görev yapan firma yöneticileri de söndürme çalışmalarını takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.