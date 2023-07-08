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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 69 yaşında yaşamını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
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