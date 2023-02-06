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Öğrenciler ders başı yaptı

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Özgün Tiran   | 06.02.2023
Öğrenciler ders başı yaptı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli Atatürk İlköğretim Okuluna gelen öğrenciler hava muhalefeti nedeniyle, İstiklal Marşı'nı dersliklerde okudu ve ardından ilk derslerine başladı.

Öğrencilerden Yağmur Kuşçu, AA muhabirine, okulu ve arkadaşlarını özlediğini söyledi.

Tatilde gezdiğini ifade eden Kuşçu, "Şimdi arkadaşlarıma, öğretmenlerime kavuştum. Mutluyum." dedi.

Edirne'de de öğrenciler ders başı yaptı.

Tekirdağ'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Van

Van'da eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde 1517 okulda 307 bin 90 öğrenci ve 17 bin 896 öğretmen ders başı yaptı.

İpekyolu ilçesindeki Zaferler İlkokulu ile Edremit ilçesindeki Erdemkent İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenciler, soğuk hava nedeniyle sınıflarda saygı duruşuna bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Tatilin bitmesiyle okula gelen öğrenciler, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini belirtti.

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