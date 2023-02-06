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Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.

Mehmet Akif Parlak   | 06.02.2023
Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı.

Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

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