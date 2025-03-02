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Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, adalete erişim ve hukuk güvenliği açısından önemli görevleri yerine getiren noterleri güçlendirmek ve noterlik hizmetlerini geliştirmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Geçen yıl 40 yeni noterlik ihdas ettiklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"2002'de 1231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttik. Nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirdik. e-Noter uygulamasıyla 84 bin 334 işlemin noterliğe gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağladık. Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz hedef ve faaliyetler doğrultusunda, noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz."

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