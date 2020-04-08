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Nöbetçi noterliklerin ilk yılında toplam 810 bin 448 işlem yapıldı

Noterliklerin hafta sonu nöbetçi olarak hizmet vermesine yönelik uygulamanın ilk yılında toplam 810 bin 448 işlem yapıldı

Kemal Karadağ   | 08.04.2020
Nöbetçi noterliklerin ilk yılında toplam 810 bin 448 işlem yapıldı

Ankara

Nöbetçi noterliklerde bir yılda toplam 810 bin 448 işlem gerçekleştirildi; en çok yapılan işlem, ikinci el araç satışı oldu.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ortak çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da nöbetçi noterlik uygulaması hayata geçirildi.

Belirlenen illerde noterlikler hafta sonları nöbetçi olarak hizmet vermeye başladı. Nöbetçi noterlik uygulamasının ilk yılında toplam 810 bin 448 işlem yapıldı.

Nöbetçi noterliklerde en çok yapılan işlem ise ikinci el araç satışı oldu. İkinci el araç satışı için toplam 544 bin 161 işleme imza atıldı. İkinci el araç satışını vekaletname takip etti. Nöbetçi noterliklerde bir yılda yapılan vekaletname işlemi sayısı 107 bin 257 olarak kayıtlara geçti.

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