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Nöbetçi noterlerin işlem sayısı 100 bine yaklaştı

Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 10 hafta sonundaki toplam işlem sayısı 98 bin 500 oldu.

Kemal Karadağ   | 14.06.2019
Nöbetçi noterlerin işlem sayısı 100 bine yaklaştı

Ankara

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerinde saat 09.00-17.00'de, 81 ilde belirlenen noterler, nöbet mesaisine başladı. İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem gerçekleştirildi. Uygulamanın duyurulmasıyla nöbet tutan noterliklerdeki işlem sayısı artış gösterdi.

Nöbetçi noterlere ilginin artmasının ardından uygulamanın kapsamı genişletildi. Nöbetçi noterlik uygulaması aralarında turizm merkezlerinin de bulunduğu 12 ilçeye de taşındı. Bu ilçelerde de 11 Mayıs'tan itibaren noterlikler nöbet tutmaya başladı.

Bugüne kadar toplam 10 hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde yapılan toplam işlem sayısı 98 bin 500'e yükseldi. En çok işlemin yapıldığı nöbet haftası ise Ramazan Bayramı'ndan önceki cumartesi ve pazar günleri oldu.

En çok araç alım satım işlemi yapıldı

Noterler, nöbette en çok araç alım satım işlemi yaptı. Araç satışını, vekaletname ile sıfır araç tescil işlemleri takip etti.

Hafta sonları nöbetçi olarak belirlenen noterler, 10.00-16.00 saatlerinde öğle tatili vermeden hizmet sunuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

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