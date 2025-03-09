Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,184.10
BTC/USDT
86,030.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasının stok alanında çıkan yangın söndürüldü.

Ahmet Demircan  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 36. Cadde'de bulunan geri dönüşüm fabrikasının stok alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, işletme sahibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kısa süre içerisinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekibimiz olaya müdahale etti. Yangın fabrikanın içerisinde değil, stok alanında çıktı, Bor'dan ve merkezden gelen itfaiye ekipleri de olaya müdahale ettiler. Yangın tamamen söndürülmüş durumda. Stok alanındaki malzemeleri açık alana taşıyacağız. Rabbim ilimizi, ilçemizi her türlü afet ve yangınlardan korusun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, bir haftada 3,5 milyondan fazla aracı denetledi
Türkiye ve dünya gündemi
Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler normale döndü
Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş gözaltına alındı

Benzer haberler

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gazze'de gıda maddelerinin bulunduğu depolarda yangın çıktı

Kanseri yenen kadın kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağlıyor

Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı

Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı
Küçükçekmece'deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Küçükçekmece'deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet