Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye Toplantısı"na katılacak.
(Amman) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftasına Net Global Sivasspor-Göztepe, Reeder Samsunspor-Adana Demirspor, ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Samsun/16.00/İstanbul/16.00/Antalya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK ve Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor maçlarıyla sürecek.
(Malatya/13.30/Adana/16.00/Ankara/16.00/Sakarya/20.30) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 26. hafta müsabakaları tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 23. hafta karşılaşmaları sona erecek.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına Mersinspor-Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakalarıyla devam edilecek.
(Mersin/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Beşiktaş-Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ-İlkem Yapı Tarsusspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftası, Türk Hava Yolları-Zerenspor, Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Aras Kargo maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.00/16.00/16.30/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.