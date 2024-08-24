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Nevşehir’de sağanak sonrası sel meydana geldi

Nevşehir’in Göreme beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.

Alpaslan Körükcü  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Nevşehir’de sağanak sonrası sel meydana geldi

Nevşehir

Göreme beldesinde akşama doğru sağanak etkili oldu.

Gaferli Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle, park halindeki 2 otomobil, toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde de sel nedeniyle arazi aracı selin ortasında mahsur kaldı.

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