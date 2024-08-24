Nevşehir’de sağanak sonrası sel meydana geldi
Nevşehir’in Göreme beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.
Nevşehir
Göreme beldesinde akşama doğru sağanak etkili oldu.
Gaferli Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle, park halindeki 2 otomobil, toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü. Araçlarda hasar oluştu.
Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde de sel nedeniyle arazi aracı selin ortasında mahsur kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.