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Narlı-Marmara feribot hattındaki bazı seferler iptal edildi

Oğulcan Bölükbaşı  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Narlı-Marmara feribot hattındaki bazı seferler iptal edildi

Balikesir

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Narlı-Marmara hattındaki bazı feribot seferlerinin pazartesi günü iptal edildiği açıklandı.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 13 Ocak 2025 pazartesi Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15, Marmara'dan ise saat 11.30 ve 17.30 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

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